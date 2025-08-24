İstanbul Boğazı’nda Mavi Vatan Geçişi! TCG Anadolu, TCG Savarona selamladı

TCG ANADOLU’NUN BOĞAZ GEÇİŞİ

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek ‘Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ için Sabayburnu’ndan sabah saat 06.30’da yola çıktı. Geminin geçişi kapsamında TCG Anadolu’nun yanı sıra TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı da Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaştıktan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye doğru hareket etmesiyle başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SELAMLAMA

Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, daha sonra Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. Bu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Mavi Vatan Boğaz Geçişi sırasında TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları ağırlayacak. Seyir esnasında gemide, çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakma etkinliği gerçekleştirecek. Mavi Vatan Boğaz Geçişi’nin, Moda ve Caddebostan’ın ardından Maltepe Sahili’nde sona ermesi bekleniyor.

TEKNOFEST’TE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda yapılacak geçit töreni öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını ifade ederek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor.” dedi.

RESİM VE MAKALE YARIŞMALARI

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere aktarmak için farklı yarışmalar organize ettiklerini vurguladı. İlkokul seviyesindeki öğrenciler için resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması yapılacağını belirtti. Bayraktar, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARIYLA ETKİNLİK ZENGİNLEŞİYOR

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak yapılacak üç farklı teknoloji yarışmasını şu şekilde açıkladı: ROKETSAN: Sualtı roket yarışması, ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması, İnsansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, sözlerini “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyorum.” diyerek tamamladı.

SAVARONA YATI’NIN KATILIMI

Boğazda düzenlenecek geçit törenine Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona yatı da katkı sağlayacak. Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de bulunuyor ve bu gençler, geçiş törenindeki hislerini paylaştı.

ÖĞRENCİLERDEN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatını duyduğunda çok heyecanlandığını belirtti. “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.” diyen Işıkelekoğlu, “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk’ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük.” şeklinde devam etti. Diğer bir öğrenci Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için duyduğu heyecanı dile getirerek, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.