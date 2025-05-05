İstanbul Boğazı’nda Müsilaj Tehlikesi Var

ATIKLAR MÜSİLAJ TEHLİKESİNİ GÜNDEME TAŞIYOR

İstanbul Boğazı’nın incisi Sarıyer’de deniz yüzeyindeki kirlilik, müsilaj tehlikesini yeniden gözler önüne seriyor. Denizanaları, çöpler ve ölü yosunların oluşturduğu bu kirlilik, sahil boyunca belirgin bir şekilde görülmekte. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, bu durumu “tehlikenin habercisi” olarak niteliyor.

RÜZGAR DURMAMALI

Çetintaş, deniz salyası olarak bilinen müsilajın tekrar gündeme geldiğini vurgulayıp önemli bir uyarıda bulunuyor. “Denizanaları, ölü yosunlar ve yüzeyde biriken atıklar, deniz salyasının oluşumunu tetikliyor” diyor. Sarıyer kıyılarında bu kirlilik gözlemleniyor. Yaz aylarında rüzgarın esmemesi ve denizin kendini temizlememesi halinde müsilajın yoğun bir şekilde artacağını ve Boğaz boyunca etkisini göstereceğini belirtiyor.

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Boğaz’daki kirlilik, drone kameralarıyla havadan görüntüleniyor. Görüntüler, su yüzeyinin plastik atıklarla kaplandığını, ölü denizanalarının kıyıya vurduğunu ve yosunlarla yoğun bir tabakanın oluştuğunu gösteriyor. Kıyıya vuran bu kirlilik, sadece görsel bir sorun değil; ekosistem için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Zafer Murat Çetintaş, denizlerdeki ekolojik çöküşe de dikkat çekiyor. “Denizleri kirleten 54 faktörden biri de bu tür organik birikintilerdir” diyor. Denizanalarının beyazlaşarak ölmeye başladığını ifade eden Çetintaş, sıvılaşıp dibe çöken bu canlıların oksijen kaybını arttırdığını belirtiyor. Marmara ve Boğazlar’daki balık popülasyonunun hali hazırda azalmış olduğuna, ancak çeşitliliğin neredeyse yok denecek seviyeye geldiğine vurgu yapıyor. Bu dönemde göç mevsimi olmasına rağmen deniz dibindeki oksijen seviyesinin yetersiz olduğunu ve balıkların topluca öldüğünü bildiriyor.

MARMARA İÇİN ZAMAN DARALIYOR

İstanbul’un simgelerinden Sarıyer’de bile müsilajın varlığı, endişe verici bir durum olarak Çetintaş tarafından dile getiriliyor. Çözüm önerisi olarak, “Ozon jeneratörleri gibi teknolojik sistemleri kıyılara acilen entegre etmeliyiz” diyor. Bu cihazların sayısının binleri bulması gerektiğini, ancak asıl önemli olanın maliyet adına dikkatli olmak olduğunu vurguluyor. Gidişat, bu yaz Boğaz’da yüzmenin hayal olabileceğini gösteriyor.