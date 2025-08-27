İstanbul Boğazı’nda Yüzücü Kayboldu. Tmok Olayı İnceliyor. Paniğin Sebebi Yanlış Yön

BOĞAZ’DA YÜZME YARIŞI DÜZENLENDİ

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Anadolu yakasında bulunan Kanlıca’ndan 10.04’te başlayıp, 12.54’te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de sona erdi. Olayla ilgili olarak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi ve konuya dair soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında su altında arama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcu ile ilgili otel ve hastane kayıtlarının incelenmesini talep etti.

VAROLAN GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Rus yüzücünün konakladığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışan bir kişiyle konuştuğu ve otelin içinde dolaştığı anlar kaydedildi. Bu görüntüler, olayın çözümüne yardımcı olması açısından önem taşıyor.

YARIŞTA YANLIŞ YÖNE YÜZMÜŞ

Yarışta yer alan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolması ile ilgili haberler yayımlandıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yarış esnasında kendisinin bu yüzücüyü yanlış yöne gittiği için uyardığını aktardı. Bu ihbarın ardından Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden alınarak, Svechnikov’u son gördüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun belirttiği koordinatlar kayıtlara alındı.

BOĞULMA RİSKİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan yüzmeye başladığını, ancak yüzme alanında sona ulaşmadığını açıkladı. Herhangi bir bitiş verisi alınamaması durumu boğulma riskinin olduğunu gösteriyor. Başsavcılık, şahsın bitiş noktasının dışında başka bir yerden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında yer alan sahil hattını gören park, bahçe ve otel gibi yerlerdeki güvenlik kameralarının araştırılması için talep bulundu.