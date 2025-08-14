Gündem

İstanbul Boğazı Trafiği Durduruldu

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak duruyor. Hong Kong bayraklı ve 247 metre uzunluğundaki Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri, Boğaz’dan geçişi esnasında makine arızası yaşıyor. Olayın hemen ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

RÖMKÖRLER GÜVENLİK İÇİN BEKLETİLİYOR

Römorkörler, tankerin güvenli bir şekilde demirlemesi için hazırda bekletiliyor. Bu arıza sebebiyle İstanbul Boğazı’ndaki trafik her iki yönüyle durduruluyor.

