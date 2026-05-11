İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yeni Operasyon Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi önemli isimlerin yolsuzluktan tutuklandığı öne sürüldü. Ardından rüşvet iddialarının da gündeme geldiği davada Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktıken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.

AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş. ÜZERİNDEN OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla ihale süreçlerine müdahale edildiği iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda toplamda 30 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 24 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20’sinin tutuklanmaları için sulh ceza hakimliğine gönderildiği bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMA

Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin isimli dört şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Bu kişilerin ifadesi sulh ceza mahkemesinde devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulan suç örgütünün eylemleri üzerine soruşturma başlatıldığı” ifade edildi. Örgütün, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yasal olmayan bir ihale sistemi kurarak, ihale süreçlerine müdahale ettikleri iddialarıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 29’unun yakalandığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, şüphelilerden birinin yurt dışında bulunduğundan ötürü yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan 29 şüphelinin 7’sinin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü bilgisi verildi.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak’ın savcılık ifadesinin akabinde serbest bırakıldığı, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerin ise çeşitli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Devam eden süreçte yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım’ın Türkiye’ye döndüğünde havalimanında gözaltına alındığı ve işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.