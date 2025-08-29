İstanbul CHP İddianamesi: Özgür Çelik’e 3 Yıl Hapis

İDDİANAMENİN HAZIRLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddialarıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı ve iddianame hazırlandı. İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÇELİK’İN İFADE VERDİĞİ SÜREÇ

Soruşturma dâhilinde verilen talimat üzerine Özgür Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek yaklaşık 2 saat süren bir ifade verdi. Çelik, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresi hakkında yaptığı beyanlar sonucunda ifadesinin alındığını belirtti. Söz konusu kişi tarafından kendisine oy vermesi için menfaat teklif edildiği iddiaları doğrultusunda 10 kişinin de ifadesinin alındığını ifade etti.

Çelik, “Madem kendisine bana oy vermesi için bir menfaat teklif edilmiş, o da girmiş rakip listenin yönetici listesi adayı olmuş.” dedi. Kongrede yarıştığı ismin yönetici adayı olduğunu dile getirirken, tutuklu kişinin ifadelerinde çok fazla çelişki olduğunu savundu.

KONGRE SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Özgür Çelik, CHP’deki il kongresinde il başkanı seçildiğini ve bu süreçte 39 ilçe başkanının 26’sının kendisini aday olarak gösterdiğini ifade etti. Çelik’in ifadeleri arasında, Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından açılan davanın tutuklu sanıklarından Veli Gümüş’ün ifadeleri de yer aldı. Gümüş, İstanbul Olağan Kongresi’nde Çelik’in kendisini arayarak destek istediğini savundu.

Gümüş, Çelik’in “Bak biz hemşehriyiz. Senin beni desteklemen lazım.” dediğini belirtti. Bu görüşmenin ardından kendisinin başka kişilerle görüşmek üzere Beşiktaş’a gittiğini anlattı.

PARA TEKLİFİ İDDİASI

Gümüş, “Özgür Çelik’e oy vermemiz gerektiği, kişi başı 100 bin TL para teklif edildi.” şeklinde bir ifade kullandı. İddialara göre, para teklifinin yükselmesi amacıyla iki kişi olarak toplamda 750 bin TL istediklerini belirtti.

Sesli olarak kaydettikleri görüşmenin ardından bu kaydın, dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na teslim edildiğini ve onun da kaydı parti genel başkanına ulaştırdığını söyledi.

ÇELİK’İN CEVAPLARI VE İDDİALAR

Özgür Çelik, Gümüş’ün ifadelerine karşılık vererek, kongrede aday olması durumunda delegeleri aradığını ve rekabet olması sebebiyle destek istediğini açıkladı. Gümüş ile yüz yüze hiç görüşmediğini ve arama yaparken standart bir liste kullandığını vurguladı.

Çelik, Gümüş’ün ve diğerlerinin dolaşımda olan iftiralarla cezaevinden kurtulmaya çalıştığını öne sürdü. “Kongreyi kaybetmiş listede yer alan bir ismin ifadeleriyle İstanbul İl Kongresi’nin sakatlanması amaçlanmaktadır.” dedi. Ayrıca, Fahrettin Çırak ile kongre süreçlerini etkileyecek bir görüşme yapmadığını da dile getirdi.

Çelik, dosyaya giren bir ses kaydının bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, kendisinin bu diyaloglarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.