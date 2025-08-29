İstanbul CHP Seçiminde 10 İsim Hapis İstemi

DURUMUN GÜNDEME GELİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın gerçekleşen son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddialarıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi hazırladı. Bu soruşturma kapsamında İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da yer aldığı 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

EMNİYETTEKİ İFADELER

Soruşturma çerçevesinde yürütülen prosedürlere göre Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrasında Vatan Caddesi’nde basına yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik ifadeleri üzerine kendisinin ifadeye çağrıldığını belirtti. Çelik, bu kişinin, kendisine oy vermesi için menfaat teklif edildiğine ilişkin iddialarda bulunduğunu ifade etti.

Çelik, o kişinin kongrede yarıştığı Cemal Canpolat’ın listesinde delege adayı olduğunu iddia ettiğini, fakat gerçekte 18’inci sırada yönetici adayı olduğunu belirtti. Çelik, “Madem kendisine bir menfaat teklif edilmiş, o da rakip listenin yönetici adayı olmuş” diyerek, bu konuda daha fazla çelişki olduğunu savundu.

KONGRE SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Özgür Çelik, CHP’nin 8 Ekim 2023’teki il kongresinde başkan seçildiğini belirtirken, “CHP’de 6 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. 38. olağan kongre döneminde tekrar ilçe başkanı seçildim” ifadelerini kullandı. 39 ilçe başkanının 26’sı tarafından il başkanlığına aday gösterildiğini söyleyen Çelik, delegelerin desteğiyle başkanlık makamına oturduğunu ekledi. Ayrıca, kendisine yöneltilen bir diğer soru üzerine Beykoz Belediye Başkanlığı ile ilgili hukuka aykırılıklar iddiası üzerine açılan davanın tutuklu sanığı Veli Gümüş’ün ifadesine değindi. Gümüş, Çelik’in kendisini aradığını ve destek istemesinde bulunduğunu, toplantıya yalnız gitmemesi için uyarıldığını aktardı.

Gümüş, bu görüşmeler sırasında yapılan para teklifine ilişkin, “Özgür Çelik’i kendilerinin aday yaptığını, biz gençlerin yaşlıların yanında ne işi olduğunu söyleyerek, kişi başı 100 bin TL para teklif etti” açıklamalarında bulundu. Toplamda 750 bin TL istemeye karar verdiklerini belirten Gümüş, bu görüşmenin sesli olarak kaydedildiğini de ifade etti. Sonrasında bu kaydın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verildiğini bildirdi.

ÇELİK’İN CEVABI VE İDDİALAR

Özgür Çelik, Gümüş’ün ifadesine yönelik, kongre sırasında 600 il delegesini aradığını ve normal bir şekilde destek talep ettiğini belirtti. “Gümüş, kongrede kaybeden tarafıdır” diyen Çelik, kendisiyle yüz yüze hiç görüşmediğini ifade etti. Ayrıca, “Kongreyi kaybetmiş bir ismin ifadeleriyle İstanbul İl Kongresi’nin sakatlanması amaçlanmaktadır” diyerek, Veli Gümüş ile Fahrettin Çırak arasında geçen görüşmenin, kongre süreçlerini etkileyecek bir durum olmadığını vurguladı. Çelik, gazeteci T.E’nin iddialarına da, muğlak oldukları gerekçesiyle değerlendirme yapmadı ve dosyaya giren ses kaydının içeriğiyle ilgili şüphelerini dile getirdi.