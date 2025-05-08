İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi’ne Soruşturma Açtı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma süreci başlattı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı verilmiş olan tüm projelerin detaylı bir listesinin hazırlanması talep edildi.

PROJELERİN DETAYLARI İSTENİYOR

Hazırlanacak olan listede, projeyi gerçekleştiren firmaların veya kişilerin kimler olduğu, hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların neler olduğu gibi bilgiler de yer alacak. Bu bilgilerin, Büyükçekmece Belediyesi tarafından emniyete teslim edilmesi gerektiği bildirildi.