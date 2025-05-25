İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun görüntülerini yasakladı. Özgür Özel, pankart eyleminde “Cürmü kadar yer yakar” dedi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YASAKLARA TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı. Bu kararı protesto etmek için, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve “Sosyalist Enternasyonal” üyeleri boğazda tekne turu yaparken, CHP’li 6 milletvekili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” yazılı bir pankart açtı. Başsavcılık, bu pankart eylemiyle ilgili olarak CHP’li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan hakkında soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Ekrem İmamoğlu pankartının asılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün dört milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul’un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine astı.” dedi.

Özel, bayrak asılmasıyla başlanadılan adli süreçle ilgili bir soruya ise “Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde.” yanıtını verdi.