İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen’e Soruşturma Açtı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” adındaki YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle bir soruşturma süreci başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

MÜJDAT GEZEN: “ESPİRİ AMACIYLA SÖYLENMİŞTİR”

Müjdat Gezen’in ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur,” dediği öğrenildi. Gezen, açıklamalarının şakalı bir dille yapıldığını vurguladı.

GEZEN, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Gezen ifadesinde ayrıca, “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yoluyla bir anlatımıdır,” şeklinde açıklamalar yaptı. “Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum,” dedi. Müjdat Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.