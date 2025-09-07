İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

İLK +18 KONSER TEPKİ TOPLADI

Manifest grubunun gerçekleştirdiği ilk +18 konseri, sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıldı. Grubun sahne performansındaki dans figürleri ve giysileri, kullanıcıların dikkatini çekti ve çeşitli tepkilere neden oldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bu tepkilerin alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli adımları atma kararı aldı. Grubun sahne şovları ile ilgili yaşanan tartışmalar, kamuoyunun gözünde yoğun bir şekilde yer buldu.