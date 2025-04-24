İstanbul’da 10 evden 4’ü sigortasız!

İSTANBUL’DA DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara’nın içinden geçen bölümünde gerçekleştiği bildirildi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntı da kaydedildi.

DEPREM SİGORTASI YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Silivri’deki depremlerin ardından deprem sigortaları tekrar gündeme geldi. İki yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremden sonra deprem sigortasına ilgide artış olsa da, hala birçok ev Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip değil.

İSTANBUL’DA SİGORTALILIK ORANI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, İstanbul’da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 ve sigorta poliçesi sayısı yaklaşık 2,6 milyon olarak belirlenmiş. Türkiye genelinde sigortalılık oranı ise yüzde 56. Dolayısıyla İstanbul, Türkiye ortalamasının üzerinde bir sigortalılık oranına sahip. Ancak İstanbul’daki 10 evden 4’ünün deprem sigortası bulunmaması dikkat çekiyor. Bölgesel incelemelerde, Marmara Bölgesi yüzde 64’le en yüksek sigortalılık oranına sahipken, en düşük oran yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde görülüyor. DASK’ın verilerine göre, Marmara’da sigortalılık oranları en yüksek yüzde 83 ile Yalova’da, bunu yüzde 82 ile Sakarya, yüzde 79 ile Tekirdağ takip ediyor. En düşük sigortalılık oranı ise yüzde 47 ile Bilecik’te tespit edildi.

HASAR İHBARLARI İÇİN YOL HARİTASI

İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından sigortalı yapılarında hasar gören vatandaşlar, DASK’ın “ALO 125” Zorunlu Deprem Sigortası Hattı’nı arayarak hasar ihbarında bulunabilir. Ayrıca, “www.dask.gov.tr” adresinden ve e-Devlet Kapısı aracılığıyla da kolayca ihbar yapabiliyorlar. DASK, devletin sunduğu bir güvence kapsamında, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi doğal afetlere karşı güvence altına alıyor. 27 Eylül 2000’de başlayan Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla hem kurum hem de sigorta şirketleri tarafından sürekli destekleniyor.