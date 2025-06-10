İSTANBUL’DA 11 HAZİRAN SU KESİNTİSİ!

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları ile Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ve Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi yapılacağı ifade edildi. Bu çalışmalar nedeniyle, 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler detaylı bir şekilde belirtildi.

SU KESİNTİSİ OLACAK MAHALLELER

Açıklamada, Bahçelievler bölgesinde su verilemeyecek yerler arasında “Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri” yer aldı. Bağcılar’da ise “Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri” su kesintisi yaşayacak. Ayrıca, Güngören’de “Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri” ile Esenler’de ise “Fatih Mahallesi (bir kısmı)” su alamayacak.