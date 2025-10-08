İstanbul’da 19 Ünlüye Narkotik Operasyonu Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunca bilinen bazı isimler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu çerçevede İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler arasında Hadise Açıkgöz, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Özge Özpirinçci, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Feyza Altun, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Derin Talu, Deren Talu ve Ceren Moray Orcan yer alıyor.

SÜREÇ VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Şüpheliler, ifadelerinin alınması ve kan örnekleri verilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturmanın adli tıp ve laboratuvar süreçleriyle desteklenerek genişletilebileceği ifade edildi. Yetkililer, sürecin hukuki çerçevede ve gizlilik esasına göre yürütüldüğünü, kamuoyunun resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İREM DERİCİ’NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.” şeklinde bilgi verdi.

KAN ÖRNEKLERİ VE İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILACAKLAR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, operasyonun son detaylarını aktardı: “19 ünlü isim var. Ancak haklarında herhangi bir gözaltı kararının olmadığını belirteyim. Peki suçlama ne? Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak. Başsavcılık tarafından İl Jandarma Komutanlığına 19 ismin adreslerinden alınmaları talimatı verildi. Kan örneklerinin ve ifadelerinin alınması için. Aralarında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri de yer alıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla o isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İfadelerini verdikten sonra serbest bırakılacaklar.”