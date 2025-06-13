İstanbul’da 2 Bin 500 Taksinin İhalesi Yapıldı

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası ihale için sunuldu. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi. İhalede toplam 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

YENİ SİSTEM ÖNEMLİ BİR AŞAMA

İhale sürecine İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununun çözümüne yönelik önemli bir aşama kaydettiklerini ifade etti. Demir, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETİ

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden hizmet vereceğini ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI SINIRLI

Yeni sistemle birlikte, İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Daha önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunmasına rağmen, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

YENİ TASARIMLAR TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları ile kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.