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İstanbul’da 3,2’lik Deprem Oldu!

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DEPREMLERİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Öğle saat 11.30’da yeni bir depremin kaydedildiği bilgisi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adalar açıklarında gerçekleşen bu depremin büyüklüğünü 3,2 olarak belirledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR ARTTI

Gerçekleşen depremin derinliği 6,26 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden İstanbullular, yaşadıkları anları sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Çok sayıda kullanıcı, depremin etkisini dile getiriyor.

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