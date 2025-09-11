Gündem

İstanbul’da 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

ÜMRANİYE’DE DÜZENLENEN OPERASYON

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan dolayı şüpheli kişilerin yakalanması için harekete geçti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından arama yapılan araçta 33 parça halinde 37 kilo skunk bulundu. Olaya karışan sürücü M.Y., gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

Islak Zeminde Hareketsiz Yatan Keçi

Yenişehir'de elektrik direği yanında hareketsiz duran keçiyi kaldırmaya çalışan bir kadın, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de elektrik akımına maruz kaldığı belirlendi.
MHP Lideri Bahçeli: Provokasyona Açık Günler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda, gelecek günlerin provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

