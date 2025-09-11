İstanbul’da 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

ÜMRANİYE’DE DÜZENLENEN OPERASYON

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan dolayı şüpheli kişilerin yakalanması için harekete geçti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından arama yapılan araçta 33 parça halinde 37 kilo skunk bulundu. Olaya karışan sürücü M.Y., gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.