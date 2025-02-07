İstanbul’da 60 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu

DOLANDIRICILIK SUÇUYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuz otomobil almak isteyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma sürecini başlatıyor. Dolandırılan kişiler, tanıştıkları S.B. adlı kişinin “Ben gümrük mevzuatını çok iyi biliyorum. Filo halinde araçlar getirip satıyorum. Normal fiyatından yüzde 40 daha ucuz oluyor” yalanıyla kandırıldıklarını ifade ediyor. Mağdurlar, ilk olarak bir araç edindiklerini, daha sonrasında ise daha lüks araçlar almak amacıyla şüpheliye para gönderdiklerini belirtiyor.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.B. liderliğindeki organize dolandırıcılık şebekesinin varlığını tespit ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan alınan izinle, iki ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştiriliyor. Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçiliyor. İstanbul’da düzenlenen operasyonda, örgüt lideri S.B. ile birlikte toplamda 10 şüpheli gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE BÜYÜK MİKTARDA PARANIN ELE GEÇİRİLMESİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden S.B.’nin daha önce 30 suç kaydı ve 3 aranması olduğu öğreniliyor. Üsküdar’da lüks bir evde yakalanan S.B.’nin ikametinde yapılan aramada, toplam değeri 6 milyon lira olan nakit para, altın ziynet eşyaları ve iki tüfek ele geçiriliyor.

DOLANDIRICILIĞIN YÖNTEMLERİ AÇIKLANDI

Polis soruşturması, şüphelinin maddi durumu iyi olan kişilerle dostluk ilişkisi kurduğunu ve yurt dışından filo olarak ucuz otomobil getirdiğini söyleyerek küçük bir kar karşılığında onları ikna ettiğini göstermekte. Şüpheli öncelikle mağdurlara bir otomobili teslim ediyor ve aradaki fiyat farkını kendi cebinden ödüyor. Sonrasında ucuza otomobil aldığını düşünen mağdurları daha fazla otomobil almak için ikna ediyor ve topladığı paraları döviz bürolarında yabancı para birimlerine çevirerek yurt dışına gönderiyor.

MAĞDURLAR DOLANDIRILDIKLARINI İFADE ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek dolandırıldığı için şikayetçi olan mağdurlardan Selcan K., “İlk başta biz de şüpheciydik. Ancak daha sonra gerçekten ucuz bir otomobil aldık. Üstelik bayiden teslim aldık. Bu durum bize güven verdi. Arkadaşlarımızı da haberdar ettik ve kendimiz için daha iyi bir otomobil almak için tekrar onunla iletişime geçtik. Ancak aylar geçti, ne paramızı aldık ne de otomobili teslim aldık. Şikayetçiyiz” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dolandırıcılık örgütü üyeleri, adliyeye sevk ediliyor.