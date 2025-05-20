İstanbul’da 7 Kişi Gözaltına Alındı

BORSADA MANİPÜLASYON İDDİALARI

Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarıyla ilgili manipülatif işlemler yapıldığına dair başlatılan soruşturma neticesinde, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de 7 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Halk TV tarafından aktarıldığına göre, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları ile ilgili yapılan incelemelerde manipülatif hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen söz konusu soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturulmasıyla birlikte yatırımcıların yanıltıldığı iddia ediliyor. Bu çerçevede, yakalanmaları hedeflenen şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor.

POLİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.