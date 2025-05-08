İstanbul’da 725 Kilo UYUŞTURUCU Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE KAPSAMLI OPERASYON

Yurtta güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. İstanbul’da gerçekleştirilen son operasyonda, zehir tacirleri büyük bir darbe aldı.

İSTANBUL’DA 4 FARKLI OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde farklı zamanlarda toplamda 4 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler, yurt dışından havlulara emdirilerek getirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul’da kristal hale getirildiğini tespit etti. İlk operasyonda, havluya emdirilmiş ve bir kısmı kristal hale getirilmiş toplam 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

İMALAT YERLERİ BELİRLENDİ

Devam eden çalışmalarda, takip edilen farklı şüphelilerin, şehir merkezine ve kalabalık alanlara uzak olan Silivri ilçesindeki adreslerde yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlendi. Silivri ve Bağcılar’daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

TOPLAM 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda 6 ilçede toplamda 20 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 adet tabanca ve 69 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.