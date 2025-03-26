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İstanbul’da Aile İçinde Silahlı Saldırı

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İSTANBUL’DAKİ AİLE KATLİAMI

İstanbul Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin evine geldi. Duran, burada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Damla B. ile tartışmaya başladı.

SİLAHLI SALDIRI VE İNTİHAR

Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler’i, onun kız kardeşi Selin B. ve iki kardeşin annesi Nazan Deniz’i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYDA ÜÇ CAN KAYBIDIR

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, Haydar Duran ile eski eşi Damla Bakiler ve Bakiler’in annesi Nazan Deniz’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Selin B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, güvenlik gerekçesiyle polis ekipleri sokakta tedbir aldı.

ÇİFTİN BİR ÇOCUĞU OLDUĞU BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre, çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

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