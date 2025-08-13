İstanbul’da Araç Şarampole Yuvarlandı

Gündem

KAZA MEVZİSİNDEKİ TRAFİK OLAYI

Şile Otoyolu’nun Ömerli mevkiinde, üzücü bir trafik kazası yaşandı. Şile yönüne giden Yelda Karaduman’ın kontrolündeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Otomobil, yan taraftaki toprak yolu geçerek şarampole yuvarlandıktan sonra bir ağaca çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZE İNCELEME SONRASI ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Ekipler, aracın bulunduğu noktada gerçekleştirdikleri kontrollerde sürücü Yelda Karaduman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından, Karaduman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin tamamlanmasının sonrasında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Hayatını kaybeden Karaduman’ın, özel bir okulda öğretmen olduğu bilgisi edinildi. İlgili otoriteler, kazayla alakalı olarak bir soruşturma başlattı.

