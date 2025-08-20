Gündem

İstanbul’da Avukat Göksu Çelebi Vefat Etti

istanbul-da-avukat-goksu-celebi-vefat-etti

İSTANBUL’DA YAŞANAN TRAJEDİ

İstanbul’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, maalesef hayatını kaybetti. Olay, geçen ay gerçekleşti. 27 yaşındaki avukat Çelebi, uyuşturucu kullanımı sonrasında rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Hastanede tedavi altına alınan Çelebi’nin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

KÖTÜ SONUCUN ARDINDAN GÖZALTILAR

Göksu Çelebi’nin vefatına neden olan olayla ilgili olarak kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği iddiaları gündeme geldi. Mahkemeye sevk edilen İçer, “olası kasıtla öldürmeye teşebbüs” ve “uyuşturucu madde temini” suçlamalarıyla tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

2024 yılı için Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyen kişisi, ihracat kazançlarıyla Baykar'ın Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Ekonomi

Bitcoin Yükseldi, Düşüş Yaşadı! Altı Haftanın Düşük Seviyesi

Bitcoin, son altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaşarak piyasalarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.