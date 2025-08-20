İstanbul’da Avukat Göksu Çelebi Vefat Etti

İSTANBUL’DA YAŞANAN TRAJEDİ

İstanbul’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, maalesef hayatını kaybetti. Olay, geçen ay gerçekleşti. 27 yaşındaki avukat Çelebi, uyuşturucu kullanımı sonrasında rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Hastanede tedavi altına alınan Çelebi’nin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

KÖTÜ SONUCUN ARDINDAN GÖZALTILAR

Göksu Çelebi’nin vefatına neden olan olayla ilgili olarak kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği iddiaları gündeme geldi. Mahkemeye sevk edilen İçer, “olası kasıtla öldürmeye teşebbüs” ve “uyuşturucu madde temini” suçlamalarıyla tutuklandı.