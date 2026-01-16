İstanbul’da Avukat Serdar Öktem’e Saldırı Görüntüleri Yayınlandı

İSTANBUL’DA KAN DONDURAN SALDIRI OLDU

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Zincirlikuyu’da, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, avukat Serdar Öktem’e düzenlenen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Saldırganlar, uzun namlulu silahlarla Öktem’e saldırarak olay yerinden kaçtı. Saldırganlardan S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.’nın kullandıkları araç ise Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde ormanın içinde terk edilmiş halde bulundu.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Gelen bilgilere göre, şüphelilerin taksi ile kaçtığı tespit edildikten sonra, ilgili araç takibe alındı. Takip sonucu Odayeri mevkiinde durdurulan taksiden inen şüpheliler, ağaçların arasında kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Olayda kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirildi.

YENİ GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Yaşları 18’den küçük olan 2 kişi de dahil olmak üzere toplamda 5 şüpheli ve onlara yardım eden bir kişi gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği bölgede yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Sonuç olarak toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirenlere yakın bağlantıları olduğu değerlendirilen H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. isimli kişiler de gözaltına alınarak, soruşturma kapsamında değerlendirildi. Böylece gözaltına alınan toplam kişi sayısı 9 olarak belirlenirken, bu kişiler mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA PROSEDÜRÜ

Emniyet işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla mahkemeye çıkartıldı. Tutuklama kararı çıkarılan 9 şüpheli, cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı anlara ait görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, Serdar Öktem’in aracıyla seyir halinde olduğu anlarda, başka bir aracın durduğu gözlemleniyor. Saldırganların, araçtan inerek, uzun namlulu silahlarla 6 saniye içinde ateş açtıkları ve ardından kaçtıkları görülebiliyor.