İstanbul’da Banka Soygunu: Şüpheli Kaçarken Parayı Düşürdü

Olay, Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bankaya gelen maskeli bir kişi, silahını kullanarak soygun yaptı.

PARANIN BİR KISMINI DÜŞÜRDÜ

Şüphelinin bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı, kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle, 80 bin lira ve olayda kullandığı silahı düşüren soyguncu, hızlıca uzaklaştı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı toplayarak bankaya geri teslim etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, 32 bin lira ile kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.