İstanbul’da Banka Soygunu: Şüpheli Kaçarken Parayı Düşürdü

istanbul-da-banka-soygunu-supheli-kacarken-parayi-dusurdu

Olay, Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bankaya gelen maskeli bir kişi, silahını kullanarak soygun yaptı.

PARANIN BİR KISMINI DÜŞÜRDÜ

Şüphelinin bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı, kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle, 80 bin lira ve olayda kullandığı silahı düşüren soyguncu, hızlıca uzaklaştı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı toplayarak bankaya geri teslim etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, 32 bin lira ile kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Erzurum’da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da gerçekleşen feci trafik kazasında, ilk bilgilerin doğrultusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gündem

Epstein’in Putin ile Görüşme Çabaları Belgelerde Ortaya Çıktı

Pedofili suçlamalarıyla tanınan milyarder Jeffrey Epstein'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurma girişiminde bulunduğu belirlendi.
Gündem

İstanbul’da Banka Soygunu Gerçekleşti

İstanbul Eminönü'ndeki bir bankada gerçekleşen soygun sonrası, soyguncu 32 bin lira ile kaçtı. Polis, faile ulaşmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Gündem

Galatasaray Can Armando Güner’i Transfer Etti

Galatasaray, Gladbach'tan Türk asıllı Arjantinli oyuncu Can Armando Güner'i transfer ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden "Hoş geldin Can Armando Güner" paylaşımında bulundu.
Gündem

İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması sonucu, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.