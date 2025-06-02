İstanbul’da Barış Görüşmeleri Gerçekleşiyor

BARIŞ UMUDU İÇİN İSTANBUL’DA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna, 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için barış umudunu Türkiye’de arıyor. Taraflar, barış müzakereleri için bir kez daha İstanbul’u tercih etti. Görüşmeler kapsamında Rusya heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul’a vardı.

UKRAYNA HEYETİ DE BİRARAYA GELDİ

Rusya’nın ardından Ukrayna heyeti de İstanbul’a ulaştı. Heyet, görüşmelerin yapılacağı Çırağan Sarayı’na doğru hareket etti.

DIPLOMATIK GÖRÜŞMELER HAKAN FİDAN’IN BAŞKANLIĞINDA YÜRÜTÜLECEK

Diplomatik kaynaklara göre, saat 13.00 civarında başlaması beklenen görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

TOPLANTIYA KATILACAK HEYETLER BELİRLENDİ

Toplantı, önemli isimlerden oluşan bir heyetle yapılacak. Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

BASININ İLGİSİ YÜKSEK

İstanbul’daki müzakerelere, yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösteriyor.

ZELENSKY: İLERLEME SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul’daki müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldiklerini belirten Zelensky, “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük.” dedi. Müzakerelerde Rus tarafına tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek yöntemleri sunmaya devam edeceklerini söyleyen Zelensky, “Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın ateşkes ile ilgili bir memorandumunun henüz kendilerine iletilmediğini belirten Zelensky, “Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

MEDİNSKIY: RUSYA UKRAYNA’NIN MEMORANDUMUNU ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today’e verdiği mülakatta, Ukrayna’dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldıklarını ifade etti. Medinskiy, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirtti. Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını vurguladı. Medinskiy, ayrıca Rusya’nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu müzakerelerde açıklayacaklarını söyledi.