İstanbul’da Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Artıyor

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin geri dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte, şehir girişlerinde trafik yoğunluğu artış göstermeye başladı. Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Frizköy bölgesinde Avcılar istikametinde yoğunluk gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de trafik sıkışıklığı mevcut. Ayrıca, D-100 kara yolunun Haramidere bölgesinde Beylikdüzü kesiminde araç yoğunluğu meydana geldi. Aynı yolun Ankara istikametinde Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolunda ve Dolmabahçe Sarayı civarında da trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

ANADOLU YAKASI’NDAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Anadolu Yakası’nda Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurnaköy Gişeleri noktası Edirne istikametinde araç yoğunluğuna maruz kalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk Çamlık Kavşağı’ndan başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ve Çamlıca Gişeleri bölgesinde de trafik sıkışıklığı gözlemleniyor. D-100 kara yolunda ise Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerinde yerel yoğunluk yaşanıyor.

KAMU TRANSPORTU TOPLANIYOR

Söz konusu yoğunluğun yanı sıra, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da kalabalıklar oluşturdu. Araç trafiğindeki yoğunluk sebebiyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği fark edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Avrupa Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 56’ya, Anadolu Yakası’ndaki ise yüzde 60’a ulaştı.