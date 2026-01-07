İstanbul’da Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda Yangın Çıktı

Yangın, Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde konumlanan ve Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın yer aldığı 3 katlı binanın bodrum katında gerçekleşti. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan hamamın sistem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GEÇİCİ TAHLİYE KARARI

Havalandırma kanalları aracılığıyla yayılan yoğun duman nedeniyle kaymakamlık binası, güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.