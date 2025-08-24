İstanbul’da Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İSTANBUL’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İstanbul’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları için provalar gerçekleştiriyor. Prova faaliyetleri, Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) yapılacak ve bu nedenle saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı kalacak yollar belirlenmiş durumda.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

İki yönlü olarak kapalı kalacak olan Adnan Menderes Bulvarı’nın yanı sıra, Vatan Caddesi’ne girişlerin kapanacağı yollar arasında şunlar yer alıyor: Edirnekapı’dan, D 100 karayolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl Caddesi’nden, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden, Akşemsettin Caddesi’nden ve Ordu Caddesi’nden yapılacak girişler de trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray) Vatan Caddesi’ne olan girişler ve Keçeci Meydan Sokak’tan gelen yollar da kapanacak. Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi’ne girecek tüm cadde ve sokaklar da etkileniyor. Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne yapılacak katılımlar da kapalı yol listesinde bulunuyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapalı olan yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar da oluşturulmuş durumda. Bu yollar arasında Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu bulunuyor. Sürücülerin bu alternatif yolları kullanarak trafiğe kapalı olan noktalardan uzak durmaları öneriliyor.