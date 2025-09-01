İstanbul’da Bebek Cesedi Bulundu, Anne Tutuklandı

İSTANBUL’DA KAN DONDURAN BULUŞ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, belediyenin temizlik personeli çöp konteyneri kenarında bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE İÇİ DRAMA

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri tespit etti. Bebek yeni doğmuş ve göbek kordonunun kesildiği anlaşıldı, cinsiyeti ise belirlenemedi. Olayın ardından, bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 çocuk annesi E.A.’yı şüpheli olarak belirleyip gözaltına aldı.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

E.A.’nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurup makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Anne, cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attıktan sonra market alışverişine gitti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Elif A. (39), adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GEÇMİŞTEKİ BENZER OLAYLAR

Halkın vicdanını yaralayan bu dehşet verici olaylar daha önce de yaşandı. 25 Ocak 2024’te Sarıyer’deki bir çöp poşetinin arasında yeni doğmuş bir bebek bulunmuş ve yapılan incelemeler sonucunda bebeği bırakan kişinin Karolin Y. olduğu saptanmıştı. Gözaltına alınan Karolin Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.