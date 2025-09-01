İstanbul’da Bebek Cesedi Bulundu, Anne Tutuklandı

KAN DONDURAN OLAY İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, belediyenin temizlik personeli, dün bir çöp konteyneri kenarında bebek cesedi buldu. Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER BULUNDU

Yapılan incelemede, bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu anlaşılan bu bebeğin göbek kordonu kesik haldeydi ve cinsiyeti henüz belirlenememişti. Bebek otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları başlattı, yapmış oldukları incelemeler sonucunda şüpheli olarak 3 çocuk annesi E.A. belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.A.’nın, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullarak öldürdüğü öğrenildi. Ardından bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı, sonrasında da alışverişe gittiği belirlendi.

ANNE TUTUKLANDI

Anne Elif A. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Toplumda derin yaralar açan bu olayların geçmişte de yaşandığı biliniyor. Örneğin, 25 Ocak 2024’te Sarıyer’de çöp poşetlerinin içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis, bebeği çöp poşetlerine bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Karolin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.