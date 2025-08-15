İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’ne Soruşturma

Gündem

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’ni kapsayan yolsuzluk soruşturmasında önemli ilerlemeler kaydediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma dahilinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 44’E ULAŞTI

Soruşturma çerçevesinde, şu ana kadar toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildiriliyor. Yapılan operasyonun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı iştiraklerde de yürütülen daha kapsamlı bir yolsuzluk dosyasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında, Beyoğlu Belediyesi’ne ait bazı birim yöneticileri, danışmanlar ve company temsilcilerinin de bulunduğu öne sürülüyor.

SUÇLAMALAR CİDDİ HUSUSLARDAN OLUŞUYOR

Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet, irtikap ve kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılması yer alıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dosyada yeni gözaltıların olabileceği bilgisi paylaşılıyor.

