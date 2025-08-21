İstanbul’da Bıçaklama: E.Y. Linç Edildi

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ OLAY

İstanbul’da meydana gelen olay, akşam saat 20.00 sıralarında Bağcılar’ın Güneşli Mahallesi’nde yaşandı. Burada, Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında bir gönül ilişkisi başladı.

BIÇAKLI SALDIRI VE MAHALLELİNİN GÖSTERDİĞİ TEPKİ

Çiftin iş yerinde yaşanan tartışmanın ardından, iş yeri sahibi E.Y.’yi işten çıkardı. Bu gelişme sonrası, sinirlenen E.Y., Z.S.’yi takip ederek sokakta bıçakladı. Olayın hemen ardından E.Y., kaçmaya çalışırken mahalle sakinleri tarafından yakalanarak linç edilmeye çalışıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis, mahalle halkı tarafından linç edilmekte olan E.Y.’yi zor da olsa olay yerinden uzaklaştırdı. E.Y., ambulansta hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı ve sonrasında gözaltına alındı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralanmış olduğu tespit edilen Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.