İstanbul’da Borsa Operasyonu: 15 Gözaltı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler yapıldığına dair bir soruşturma başlattı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da manipülatif hareketlerde bulunan şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SUÇLAMALAR YAPILDI

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da tespit edilen şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.