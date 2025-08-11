İstanbul’da Büyük Deprem Olmayacak

DEPREMİN ETKİLERİ VE CAN KAYBI

Türkiye, 10 Ağustos Pazar günü yeniden şiddetli bir depreme maruz kaldı. Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde hissedildi. Sarsıntının sonucu olarak bir bina tamamen çökerken, çok sayıda yapıda farklı seviyelerde hasar meydana geldi. Bu depremde maalesef 1 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından ise dikkatler İstanbul’da olası büyük depreme yöneldi.

İSTANBUL’DA BÜYÜK DEPREM OLMAZ MI?

Daha önce “İstanbul’da büyük bir deprem olmayacak” yönünde ifadeleri olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’te katıldığı yayın sırasında konu ile ilgili soruları yanıtladı. Üşümezsoy, “İstanbul’u terk edin diyorlar, Antakya’dan Sivrici’ye giden 400 km fay kırıldı da büyük 7.8’lik bir deprem oldu. Marmara’da 150 km’lik bir fay var, tek bir fay da yok, nasıl 7.8 deprem olur?” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA FAYLARIN DURUMU

Üşümezsoy, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kuzey Anadolu Fayı’nın gittiği kol bu (kırmızı çizgi). Adalar’a doğru giden siyah hat üzerinde hiçbir etkinlik yok. Sadece Kumburgaz’da bir fay mevcut. Yalnızca söz konusu olan buradaki senaryo; mevcut olmayan bir fay üzerinde deprem yaşanıyor. İstanbul’da bütün faylar kırıldı. İstanbul’da yeni kırılacak bir fay yok. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında herhangi bir artçı sarsıntı yaşanmadı. O bölgede kırık yok.”