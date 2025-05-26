İstanbul’da Bylock Operasyonu: 8 Tutuklama

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına aldığı 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamladı.

YARGIYA SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi. Burada savcılık tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiler.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürecinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri zabıt katibi, diğerinin ise Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olduğu öğrenildi. Yakalanamayan 3 firari şüpheliden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, bir kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.