Gündem

İstanbul’da Bylock Operasyonu: 8 Tutuklama

istanbul-da-bylock-operasyonu-8-tutuklama

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına aldığı 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamladı.

YARGIYA SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi. Burada savcılık tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiler.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürecinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri zabıt katibi, diğerinin ise Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olduğu öğrenildi. Yakalanamayan 3 firari şüpheliden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, bir kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

HSV-1 İle Alzheimer Bağlantısı Öğrenildi

Araştırmalar, uçuk virüsünün Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu bulguları detaylandırarak hastalığın seyrini anlamaya çalışıyor.
Gündem

Sivas’ta Maden Patlaması: 1 Ölü

Zara'daki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada bir yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.