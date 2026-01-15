İstanbul’da Çete Savaşları: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

İstanbul Kağıthane’de otomobiline binen Burak Tunçel (25), içinde bekleyen 3 saldırgandan 2’sinin otomatik silahlarla gerçekleştirdiği saldırıya uğradı. 37 merminin ateşlendiği bu olayda ağır yaralanan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ve maskeli saldırganların kaçışı cep telefonuyla kaydedildi. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay, Hamidiye Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindiği sırada, çevrede bulunan 3 saldırgandan 2’si otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırganlar, 37 mermi sıkarak geldikleri araca binip olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Tunçel’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, mevcut çalışmalara başladı. Yapılan detaylı incelemelerde Tunçel’in aracına isabet etmiş birçok mermi izi tespit edildi. Toplanan mermi kovanları delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Tunçel’in aracı ise emniyet otoparkına çekildi.

KAMERADA YERALDI

Silahlı saldırı anı ve saldırganların ateş ettikten sonra araca binip olay yerinden kaçışları cep telefonlarıyla kaydedildi. Ayrıca, maskeli saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek uzaklaştıkları anlar da kameralar tarafından görüntülendi.

ÇETE SAVAŞLARI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Hatice Aksu, saldırının çete savaşlarından kaynaklandığını bildirdi. Olayın, Gündoğmuşlar çetesinin rakip Anacur çetesine yönelik bir infaz saldırısı olabileceği iddia edildi.