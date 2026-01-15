NATO Ve HAVELSAN Anlaşması Yunanistan’da Eleştirileri Tetikledi

NATO, HAVELSAN ile gerçekleştirdiği yazılım sözleşmesi nedeniyle Yunanistan’da hükümete yönelik tepkilere neden oldu. NATO, modern orduların “merkezi sinir sistemi” olarak bilinen Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile anlaştı. Bu yazılım, karada, havada ve denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle uyumlu bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak, ihbar ve komuta kontrol merkezleri, erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları arasında sürekli veri paylaşımını mümkün kılıyor. HAVELSAN’ın bu uluslararası başarı durumu Yunan siyaseti açısından dikkat çekti.

YUNANİSTAN HÜKÜMETİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye’nin ilerlemelerine karşı “yetersiz kalmakla” ve “stratejik hata yapmakla” itham etti. Kyrtsos, HAVELSAN’ın NATO ile yaptığı yazılım anlaşmasının Yunanistan’ın savunma sırları açısından riskler taşıyabileceğine dikkat çekti. Yunan siyasetçi, Türkiye’nin savunma alanındaki yükselişine daha dikkatle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Kyrtsos’un sosyal medya paylaşımında, “Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN’ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme, erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir. Türkiye’nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir.” ifadelerini kullandı.

