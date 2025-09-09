İstanbul’da CHP gündemi sürüyor

CHP İSTANBUL’DA KRİTİK ANLAR YAŞANIYOR

CHP, belediyelerinin yolsuzluklarıyla gündeme gelirken, İstanbul İl Kongresi ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik iptal davası önemli bir gündem maddesi haline geldi. Genel Başkan Özgür Özel’in partinin 102. kuruluş yılını kutladığı günlerde yaşanan gelişmeler, partinin iç dinamiklerini sarsıyor. Özlem Çerçioğlu’nun istifasıyla yaşanan şok bir durum, Beykoz’dan gelen haberlerle birleşti.

BEYKOZ’DA SÜRPRİZ İSTİFA

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifanın ardından Gürzel’in AK Parti’ye geçeceği iddiaları, medya kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL’A YENİDEN GELİYOR

Özlem Vural Gürzel’in istifası sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İstanbul’a geleceği öğrenildi. Özel’in, cuma gününe kadar İstanbul’da kalacağı ve Ekrem İmamoğlu ile görüşerek son gelişmeleri değerlendireceği belirtiliyor.

KURULTAY DAVASINDAN BEKLENEN KARAR

Diğer yandan, 15 Eylül’de görülecek kurultay davası, partide önemli sonuçlar doğurabilecek. Eğer ‘mutlak butlan’ kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesi mümkün olabilir. Kılıçdaroğlu’nun, bu durumda Özgür Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçerli olmayacağı yönündeki iddialarını destekleyen isimler, ihraç listelerini hazırlamaya başladı. Bu durum, CHP içinde ciddi bir gerginliğe yol açabilir.