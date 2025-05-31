İstanbul’da CHP’li belediyelere operasyon

OPERASYONLARA YENİ İSİMLER EKLENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlatılan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla devam eden operasyonlar bu sabah yeni gözaltı kararları ile genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı. Gözaltına alınacak isimler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor. Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi.

SAVCILIKTAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesi ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile halen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı olan Rıza Can Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor. Söz konusu soruşturmada iki belediye yetkilisi tutuklu bulunurken, diğer 9 yetkili için gözaltı kararı alındı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı iddialar gerekçe gösterilerek Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Operasyonların ardından CHP, İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile İBB grup yönetiminin katılacağı bir toplantının gerçekleştirileceğini duyurdu.