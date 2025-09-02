İstanbul’da Cinayet, Saldırgan Yakalandı!

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI!

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırı, genç bir bireyin hayatına son verdi. 20 yaşındaki Nesimi Acar, Yeşilpınar Mahallesi’nde yürüyüş yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurdu. Karnına ve bacağına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Acar, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülerek, sonrasında ailesine teslim edilerek defnedildi.

ÇETE HESAPLAŞMASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Acar’ın hayatını kaybetmesinin ardında, son dönemde artış gösteren yeni nesil suç yapılanmalarının olduğu öne sürülüyor. Ayrıca, genç bireyin geçtiğimiz yıl da aynı çete üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve o dönemde yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.