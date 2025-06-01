İstanbul’da Cinayeti İtiraf Eden Mühendis

CİNAYETİ İTİRAF EDEN MATEMATİK MÜHENDİSİ POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul’da bir cinayeti işleyen matematik mühendisi, Kocaeli’de polise teslim oldu. Çayırova’daki bir polis merkezine giden matematik mühendisi Demet Ç., Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü yanında getirdiği bıçakla öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Demet Ç.’nin itirafı sonrasında, belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

OLAY YERİNDEKİ İNCELLEMELER SONUCU ÖĞRENİLENLER

Yapılan olay yeri incelemesinde, Zilif Öztürk’ün karın bölgesinden 10’dan fazla bıçak darbesi aldığı ve cinayetin 30 Mayıs’ta gerçekleştiği belirlendi. Öztürk’ün cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Demet Ç., polise verdiği ifadede, olayın nasıl geliştiğini hatırladığını ancak cinayeti neden işlediğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını ifade etti. Polis ekiplerinin yaptığı geriye dönük incelemede, Öztürk’ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.