İstanbul’da Daltonlar Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul’daki “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sona erdi ve 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 maktul, 1 mağdur, 78 müşteki ve 69’u tutuklu, 9’u firari olmak üzere toplam 105 kişi şüpheli olarak belirtiliyor. İddianamede, örgütün tarihçesi ve yapısı detaylı bir şekilde anlatıldı. Firari olan örgüt lideri Barış Boyun’un Türkiye’deki suç faaliyetlerini sürdürebilmek adına farklı alanlarda yöneticiler atadığı, ayrıca örgütün silahlı eylem grubunun elebaşılığını firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in yürüttüğü ifade edildi.

GÖKDEMİR’İN ÖRGÜTÜN ELEBAŞISI OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da faaliyet gösteren ve “Daltonlar” olarak adlandırılan grubun lideri olduğu, bu grubun Barış Boyun adına birçok silahlı saldırı ve öldürme eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı. Rusya’da tutuklu olduğu bilinen Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun’dan ayrıldığı ve “Daltonlar” örgütünün başına geçtiği aktarıldı. İddianamede, Gökdemir’in kendisine bağlı üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler sonucu kazandıkları haksız gelir ve silahların eşit paylaşılmaması sebebiyle Boyun’la yollarını ayırdığına dair bilgiler yer aldı.

GENÇLERİN YETİŞTİRİLMESİNDE DİJİTAL MEDYANIN ETKİSİ

İddianamede, “Daltonlar” suç örgütünün diğer yer altı suç örgütlerinden farklılıkları olduğu belirtilerek, üyelerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ifade edildi. 15-20 yaş arasındaki bu gençlerin genellikle bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilendiği, örgüt üyelerinin sosyal medyada paylaşım yaparak kendilerine bir hayran kitlesi oluşturduğu vurgulandı. Örgüt içindeki hiyerarşinin, “Abi” şeklinde hitap edilen liderler üzerinden işlediği ve gençlerin adeta “kamikaze dronu” gibi kullanıldığı belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ

539 eylemin anlatıldığı iddianamede, Daltonlar’ın üç ana eylem stratejisi geliştirdiği kaydedildi. Bunlar arasında iş insanlarına yönelik haraç talep etmeleri, rakip suç örgütlerine silahlı saldırılar düzenlemeleri ve maddi menfaat sağlamak için taşeron saldırılar gerçekleştirmeleri yer aldı. Ayrıca, örgütün sosyal medyada popülerlik kazandığı, yurt dışındaki liderlerin lüks yaşamları üzerinden gençlerle irtibat kurduğu ifade edildi.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz, tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin de benzer suçlardan farklı hapis süreleriyle ceza alması isteniyor. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.