İstanbul’da “Daltonlar” Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul’da bilinen “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı ve 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 1676 sayfadan oluşan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı. İddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi ise “müşteki” olarak kaydedilirken, 69’u tutuklu, 9’u firari olmak üzere toplam 105 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. Bu belgede, suç örgütünün kuruluş süreci ve yapısına detaylı bir şekilde yer verildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI FIRARDA

İddianamede belirtilene göre, firari durumdaki örgüt elebaşı Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla suç örgütünün değişik alanlarda farklı yöneticilerle yönetildiği ve firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in, örgütün silahlı eylem grubunun lideri olduğu ifade edildi. Gökdemir’in Yenibosna’daki “Daltonlar” grubunun başında olduğu, bu grubun Barış Boyun’un suç örgütü adına birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği ifade edildi. Rusya’da tutuklu bulunan Gökdemir’in, Mart 2024’te Boyun’dan ayrıldığı ve “Daltonlar”ın elebaşı olarak faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

GENÇLERİN ETKİLENMEŞİ VE SOSYAL MEDYA

İddianame, “Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerinden önemli farklılıkları olduğunu vurguluyor. Örgütün, 15-20 yaşlarındaki gençleri hedef alarak, bilgisayar oyunları ve internet tabanlı dizilerden faydalandığı, bu yolla gençleri etkilediği belirtiliyor. Suç örgütü elebaşının sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak meydan okuduğu ve gençleri örgüte çekmek için “abi” olarak hitap ettiği kaydedildi. Ayrıca, örgütün, sosyal medya ve iletişim stratejileriyle genç nesilde bir hayranlık oluşturmayı başardığına dair bilgiler yer alıyor.

SUÇ STRATEJİLERİ VE İDDİANAMEDEKİ DİĞER DETAYLAR

İddianamede, “Daltonlar”ın suç işleme yöntemleri ve stratejileri de anlaşılıyor. Üç farklı eylem stratejisinin bulunduğu belirtiliyor; birincisi, iş insanlarından haksız kazanç sağlamak amacıyla uygulanan tehditler. İkincisi, hasım suç örgütlerine yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirirken, üçüncüsü de maddi menfaat karşılığı üçüncü şahısları hedef alarak uygulanan silahlı eylemler. İddianamede, şüphelilerin çoğunun teknik takip yöntemlerini bildiği ve bu nedenle telefon kullanmadığı bilgisi de mevcut.

İSTENEN CEZALAR VE HUKUKİ SÜREÇ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin çeşitli suçlardan dolayı toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve uzun süreli hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ve diğer şüphelilerin de benzer suçlardan hapis cezası alması bekleniyor.