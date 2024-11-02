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İstanbul’da DEAŞ Operasyonu: 23 Tutuklama

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İSTANBUL’DA DEVAŞ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ’a bağlı olarak Ahidder ismi altında illegal mescit ve medrese faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 34 şüpheli için emniyette yürütülen işlemler tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ HUKUKİ SÜREÇ

Adliyeye gönderilen şüphelilerin, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildiği belirtildi. Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23’ünün tutuklanmasına karar verirken, 10 şüpheli hakkında imza atma yükümlülüğü, 1 şüpheli için ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı alındığı ifade edildi. Bu gelişmeler, terörle mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

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