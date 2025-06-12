İstanbul’da Deprem Bildirimi Panik Yarattı!

DEPREM ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece saat 02.33’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 8,36 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem, İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif bir şekilde hissedildi. Uzmanlar, Silivri depreminin artçılarının bir süre daha devam edeceği konusunda daha önce çalışmalarda bulundu.

BİLDİRİMLER PANİK YARATTI

Nisan ayında Silivri’deki depremden sonra cep telefonlarında deprem bildirim uygulamalarının kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu uygulamalar, belirli bir büyüklükteki depremler sonrası kullanıcılara bildirimler gönderiyor. Büyükçekmece’de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, bazı mobil uygulamalar tarafından “İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem” şeklinde yanlış tavsiyelerle bildirildi. Bu yanlış bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, sabaha karşı deprem korkusu yaşadı.

AFAD’DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalar hakkında bir açıklamada bulundu. AFAD, bazı uygulamaların vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtığını vurguladı ve “Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen verileri kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndadır.” ifadesini kullandı. Yurt genelinde 1.200’ü aşan deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerinin 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen açıklamada, “Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenilir verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz.” denildi. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.” uyarısında bulunuldu.