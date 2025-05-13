İstanbul’da Deprem, Kumburgaz Fayı Uyarısı

İSTANBUL’DA YAŞANAN DEPREM

İstanbul, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.18’de 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle kentin batı bölgelerinde hissediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ile ilgili farklı veriler sunarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarısı büyük ilgi çekiyor.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ AÇIK FARK

AFAD, depremin 3.8 büyüklüğünde ve 6.84 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Buna karşın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak belirlerken, derinliğini 13.6 kilometre olarak bildirdi. Bu durum, sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı. İstanbullular, sarsıntının etkisini hissederken, özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi batı ilçelerinde bu durum daha belirgin bir şekilde yaşandı.

NACİ GÖRÜR’DEN KUMBURGAZ FAYI UYARISI

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’ndaki hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekti. Görür, “Bu sabah Kuzey Anadolu Fayı’nın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor” dedi. Uzmanlar, Kumburgaz Fayı’nın olası bir İstanbul depremi açısından büyük bir risk taşıdığını uzun süredir ifade ediyor. Görür’ün uyarısı, bu fay hattındaki hareketliliğin ciddiyetini bir kez daha vurguladı.

MARMARA’DA DEPREM RİSKİ GÜNDEMDE

Marmara Denizi, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif kollarından biri olan Kumburgaz Fayı dolayısıyla yıllardır deprem uzmanlarının dikkatle takip ettiği bir bölge. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu bölgedeki büyük ölçekli bir depremin İstanbul’u ciddi biçimde etkileyebileceği hususunda sıkça uyarılarda bulunuyor. Bugünkü sarsıntı, deprem hazırlıklarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.