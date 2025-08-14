İstanbul’da Deprem Riski Arttı

DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Habertürk yayınında deprem riski hakkında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin ciddi şekilde arttığını ifade etti. Son zamanlarda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir bölümünü kırdığını ve büyük kısmının hala sağlam kaldığını belirtti. Adalar fayı da göz önüne alındığında, ‘İstanbul’da deprem bitti’ söylemlerinin halkı yanıltıcı olduğunu vurguladı.

YANLIŞ BİLGİLER HALKI KORKUTUYOR

Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu” diyerek durumu değerlendirdi. 6.2 büyüklüğündeki depremin yalnızca Kumburgaz fayının küçük bir kısmını etkilediğini ve büyük bir bölümünün kırılmadığını, ayrıca adalar fayının da göz önünde bulundurulması gerektiğini açıkladı. Bu yanıltıcı söylemlerin halka yanlış bilgiler aktardığını belirterek, “Bir tavsama oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi” şeklinde ekledi.

BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR

Prof. Dr. Görür, bu fayların kırılması durumunda 7’nin üzerinde bir depremin olacağının kesin olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler, İstanbul’daki deprem riskinin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.