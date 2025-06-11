İstanbul’da Depremle Konut Tercihleri Değişti

DEPREM SONRASI KONUT TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında kaygı oluşturdu ve konut tercihlerinde köklü değişikliklere yol açtı. Artık ev satın alırken veya kiralarken, fiyat ve konum gibi geleneksel kriterlerin yanı sıra, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme dayanıklılığı da öncelikli hale geldi. İstanbul’daki güvenli bölgelere duyulan ilgi hızla artıyor.

GÜVENLİ İLÇELERE YÖNELİŞ ARTIYOR

Deprem, özellikle fay hattına yakın ve riskli zeminlere sahip bölgelerde yaşayan birçok aileyi daha güvenli semtlere yönlendirdi. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere olan talep son zamanlarda önemli derecede arttı. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da yükselişe geçti. Son altı ay içerisinde bu ilçelerdeki kira artışı yüzde 30’a kadar çıkarken, riskli alanlardaki artış sadece yüzde 5-7 seviyelerinde kalmış durumda.

YENİ YAPILARA YOĞUN İLGİ

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, depremin ardından birçok ailenin taşınma kararı aldığını ifade ederek, “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun talep var” diye belirtiyor. Ayrıca, sahil hattındaki bölgelerin daha az tercih edildiği de dikkat çekiyor. Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş, “Sahil bölgeleri, eski binalar ve riskli zemin yapıları nedeniyle gözden düşüyor” açıklamasını yapıyor. Özellikle yeni konutların yanı sıra mevcut yapıların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerine de ilginin artması dikkat çekiyor.

1+1 DAİRELERE OLAN İLGİ ARTIYOR

Özellikle 1+1 daireler, tek kişilik haneler ve yatırımcılar için giderek popüler bir konut tipi haline geldi. Uzmanlar, 1+1 dairelere olan talebin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ve bu tür konutların yatırımcılar için cazip kalmayı sürdüreceğini belirtiyor.