İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bina

KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak için önemli bir adım atılıyor. Şehrin tansiyonunu yükselten bu olay dolayısıyla, Megakentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderlik edeceği toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanları davet ediliyor.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM GEREKEN BİNALAR

Kurum’un toplantıda yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da dönüşmesi gereken toplam 600 bin bina bulunuyor. Kurum, “İstanbul’da hissedilen depremler deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir. 11 ilimizde yaptığımız çalışmaları örnek olmasını bakımından çok ama çok önemsiyorum. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini yıl sonuna yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ayrıca, “İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 452 bin bina incelendi. 354 bina hasarsız, 61 bin bina az hasarlı” bilgisini verdi.

RİSKLİ BÖLGELERDE YAŞAM

Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ettiğini belirtirken, “Yüzde 71 bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin başında İstanbul geliyor. 2000 yılındaki bina stoğuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken, bugün şehrin yüzde 60’ı güvenli hale gelmiştir. İstanbul’da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina var. Şu ana kadar tam 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul’un dönüşümünü kolaylaştırmak için ‘Yarısı Bizden’ kampanyası başlattık” şeklinde konuştu.

DEPREM BEKLENMEZ

Kurum, deprem konusunun siyasetin üzerindeki bir mesele olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’da bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Hepimiz masanın bir yanından tutup İstanbul’u dönüştürmek zorundayız. Bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz. Parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi beraber başaralım. Tek vücut olalım, hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım” diyerek çağrıda bulundu.